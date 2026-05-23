Basket Serie A | una Trieste tutta cuore batte Brescia 83-77 e porta la serie a gara 5

Trieste vince contro Brescia 83-77 e porta la serie a gara 5. La partita si è giocata in casa della Germani Brescia e si deciderà lunedì sera al PalaLeonessa A2A. La sfida finale tra le due squadre determinerà chi accederà alle semifinali playoff contro l’EA7 Emporio Armani Milano. La gara 5 si svolgerà alle 20.

Trieste, 23 maggio 2026 - Sarà gara 5, in programma lunedì sera alle 20 al PalaLeonessa A2A, a stabilire chi tra la Germani Brescia padrona di casa e la Pallacanestro Trieste strapperà il pass per la semifinale playoff contro l’EA7 Emporio Armani Milano. Dopo i passi falsi di gara 2 e gara 3 che l’avevano messa con le spalle al muro, infatti, Trieste ha avuto un importante ruggito d’orgoglio e nel quarto atto della serie ha piegato Brescia 83-77. I giuliani si sono resi protagonisti di una grande prova di cuore, qualità e intensità, testimoniata dalle altissime percentuali al tiro (65.6% da due e 45% da tre) e dalla capacità di resistere al tentativo di allungo operato da Brescia nel secondo quarto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Basket Serie A, Trieste-Reggio Emilia 92-82 OT: gli highlights

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