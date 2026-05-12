Supernova Fiumicino vola in semifinale play-off | Basket Itri battuta in gara 3
La squadra di basket di Fiumicino ha ottenuto la qualificazione alla semifinale dei play-off del campionato di DR1, dopo aver battuto in gara 3 la squadra di Itri. La partita si è conclusa con una vittoria netta e convincente per i padroni di casa, che hanno dimostrato un buon ritmo fin dall'inizio. La sfida si è svolta il 12 maggio 2026, in un match che ha visto un leggero ritardo rispetto all’orario previsto.
Fiumicino, 12 maggio 2026 – Con un pizzico di ritardo rispetto alle aspettative, ma con una prestazione netta e convincente, la Supernova Fiumicino conquista la semifinale play-off del campionato di DR1. I rossoneri superano Basket Itri in gara 3 con un largo 100-73, chiudendo la serie davanti al pubblico di casa. Alla palla a due coach Roberto Pasquinelli sceglie l’esperienza di Parroccini, protagonista di una prova solida. Dopo appena tre minuti, però, Fiumicino deve fare i conti con i problemi di falli di Galan, costretto a uscire presto dalla partita. Al suo posto entra Rinaldi, che risponde presente e nei due pitturati non fa rimpiangere l’assenza del venezuelano.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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