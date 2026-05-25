Ristorante trasformato in discoteca abusiva | denuncia e multe dopo i controlli della polizia locale

La polizia locale ha scoperto un ristorante trasformato in una discoteca abusiva, con dj set e arredi spostati per creare una pista da ballo. Le autorità hanno effettuato controlli e contestato l’attività non autorizzata, applicando sanzioni e multe. Le serate erano pubblicizzate sui social network, senza autorizzazione per l’uso come locale di intrattenimento notturno. Nessun dettaglio sulle identità delle parti coinvolte.

Un ristorante trasformato di fatto in una sala da ballo abusiva, con dj set, arredi spostati per creare una pista e serate promosse attraverso i social network. È quanto avrebbe scoperto la polizia locale di Como durante i controlli effettuati nel corso dell’ultimo fine settimana nei pubblici. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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