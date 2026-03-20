Sannio locale trasformato in discoteca abusiva | scatta il sequestro

A Sannio, un locale è stato trasformato in discoteca abusiva, con circa 400 persone presenti senza le necessarie autorizzazioni. Durante le verifiche, sono stati sequestrati impianti e attrezzature e sono state contestate irregolarità amministrative. Un giovane di 26 anni è stato identificato come indagato per aver gestito l’attività senza autorizzazioni ufficiali.

Gli arredi erano stati collocati lungo le pareti perimetrali per creare un’ampia area destinata al ballo, mentre l’allestimento era completato da un sistema permanente di luci con effetti psichedelici. All’ingresso era inoltre presente personale addetto alla sicurezza, incaricato di regolare gli accessi tramite lista. È stato inoltre rilevato il pericolo di reiterazione dell’attività illecita, poiché, nonostante i controlli effettuati, era stata organizzata e pubblicizzata una nuova serata danzante. Per tale motivo, il GIP, valutato il quadro probatorio raccolto dalla polizia giudiziaria e condivisa la richiesta del Pubblico Ministero, ha disposto il sequestro preventivo del locale. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Sannio, locale trasformato in discoteca abusiva: scatta il sequestro Articoli correlati Chiuso locale trasformato in discoteca abusivaTrasformato in una discoteca abusiva, un locale è stato chiuso per un mese a Terracina. Discoteca abusiva in un capannone: scatta il sequestroLa Questura di Padova con i vigili del fuoco tra il 17 e il 18 febbraio hanno effettuato un blitz a Sant'Angelo di Piove di Sacco. Aggiornamenti e notizie su Sannio locale trasformato in discoteca... Temi più discussi: Sannio, locale trasformato in discoteca abusiva: scatta il sequestro; Sannio, discoteca abusiva in un lounge bar: scatta il sequestro, 400 clienti a ballare alla festa illegale; Aree interne a rischio desertificazione economica: l’allarme di Unimpresa Irpinia Sannio; Chiusa II edizione Festival Innovation Hub nell’ambito di ‘Rocca Calascio – Luce d’Abruzzo’. Sannio, discoteca abusiva in un lounge bar: scatta il sequestro, 400 clienti a ballare alla festa illegaleSequestro preventivo per un locale della provincia di Benevento trasformato, secondo gli inquirenti, in una vera e propria discoteca abusiva. Il provvedimento è stato eseguito nel primo pomeriggio di ... ntr24.tv Locale trasformato in discoteca, chiuso il SottoventoRimarrà chiuso per venti giorni il Sottovento, lungo la Litoranea a Numana. La polizia ha dato esecuzione al provvedimento del Questore. Sono state accertate diverse violazioni al momento del ... ilrestodelcarlino.it