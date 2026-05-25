Rissa in strada a Torino Regio Parco con spranghe e mazze e cani aizzati contro i passanti molti si rifugiano negli androni dei palazzi

Nel pomeriggio e sera di sabato 23 maggio 2026 si è verificata una rissa tra via Cravero e via Bologna a Torino. Scontri tra gruppi sono avvenuti con l’uso di spranghe, mazze e cani aizzati contro i passanti. Molte persone si sono rifugiate negli androni dei palazzi per mettersi in salvo. Non sono stati segnalati feriti gravi o arresti legati all’incidente. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Una rissa è scoppiata nel pomeriggio e nella prima serata di sabato 23 maggio 2026 tra via Cravero e via Bologna a Torino. Due gruppi di persone si sono affrontati in strada con bastoni, mazze e bottiglie. A denunciare l'accaduto, con tanto di video pubblicati su Facebook, è stata Verangela. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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