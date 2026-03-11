Rissa in strada a Torino Regio Parco botte e sassate poi si scatena il fuggi-fuggi

Nel pomeriggio di mercoledì 11 febbraio 2026, una rissa si è svolta in piazza Sofia a Torino, nel quartiere Regio Parco. Sono volati pugni e sassate tra un gruppo di persone di etnia rom, fino a quando il caos ha provocato un fuggi-fuggi generale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno cercato di sedare la situazione.

Una furiosa rissa, a quanto pare esclusivamente tra persone di etnia rom, si è scatenata nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 11 febbraio 2026, in piazza Sofia a Torino. Oltre alle botte sono stati lanciati anche diversi sassi sotto lo sguardo degli automobilisti rimasti attoniti. In breve sul. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Articoli correlati Follia alla stazione di Torino Porta Susa: uomo lancia un estintore ai piani di sotto e scatena il fuggi-fuggiUn uomo che cammina su uno dei piani superiori della stazione di Porta Susa a Torino e che, a un certo punto, prende un estintore e lo lancia dalla... Caos sul bus, aggressione dieci contro tre: botte e fuggi fuggiCaos e momenti di paura a bordo di un bus intorno alle ore 5:30 di sabato 31 gennaio 2026 in piazza De Ferrari. Guerriglia a Torino, camionetta dei reparti mobili della polizia prende fuoco Tutti gli aggiornamenti su Torino Regio Parco Rissa in strada a Torino Regio Parco, botte e sassate poi si scatena il fuggi-fuggiUna furiosa rissa, a quanto pare esclusivamente tra persone di etnia rom, si è scatenata nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 11 febbraio 2026, in piazza Sofia a Torino. Oltre alle botte sono stati ... torinotoday.it Colpi di mazze, catene e coltelli nella maxi-rissa in corso Giulio Cesare a Torino: 10 condanneTORINO – Sono arrivate le condanne per la maxi rissa avvenuta in strada nella serata del 28 maggio, quando tra corso Giulio Cesare e via Bra a Torino si sono affrontate un nutrito gruppo di persone co ... quotidianopiemontese.it