Spranghe mazze e un coltello | rissa tra 30 persone arsenale trovato sotto un’auto

Una rissa coinvolgendo circa trenta persone si è svolta nelle strade intorno a piazza Garibaldi, tra via Pascoli e via Manzoni. I partecipanti si sono affrontati brandendo spranghe, mazze e un coltello. Durante gli scontri sono stati trovati arnesi atti a offendere e un vero e proprio arsenale nascosto sotto un’auto. Non sono stati riportati feriti o denunce immediatamente, ma l’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla fine della colluttazione. La scena si è svolta in un’area frequentata abitualmente da residenti e passanti.

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