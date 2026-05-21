Spranghe mazze e un coltello | rissa tra 30 persone arsenale trovato sotto un’auto
Una rissa coinvolgendo circa trenta persone si è svolta nelle strade intorno a piazza Garibaldi, tra via Pascoli e via Manzoni. I partecipanti si sono affrontati brandendo spranghe, mazze e un coltello. Durante gli scontri sono stati trovati arnesi atti a offendere e un vero e proprio arsenale nascosto sotto un’auto. Non sono stati riportati feriti o denunce immediatamente, ma l’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla fine della colluttazione. La scena si è svolta in un’area frequentata abitualmente da residenti e passanti.
Ancora risse nelle strade cittadine, stavolta con spranghe e oggetti atti a offendere. Ancora una volta sono i dintorni di piazza Garibaldi il teatro della violenza di gruppo, più precisamente Via Pascoli e via Manzoni, dove una trentina di persone si sono fronteggiate brandendo oggetti metallici. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
21/05/2026 - Maxi rissa con spranghe e coltelli, spunta il collegamento con via Lazzaretto Vecchio
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