Una docente di 43 anni è stata ferita con un coltello da uno studente di 13 anni all’interno di una scuola media in provincia di Bergamo. La donna ha subito un intervento d’urgenza e una trasfusione in volo, e attualmente le sue condizioni sono considerate serie ma stabili. L’episodio si è verificato il 15 marzo, nel plesso scolastico di Trescore Balneario.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Trasfusione in volo e intervento d’urgenza. Restano serie le condizioni di Chiara Mocchi, insegnante di francese accoltellata il 15 marzo da un alunno tredicenne all’interno della scuola media Leonardo da Vinci di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. La donna è stata soccorsa in condizioni critiche: durante il trasporto in elisoccorso è stata sottoposta a una trasfusione di sangue in volo, una procedura nota come “blood on board”, prima di essere operata d’urgenza per oltre due ore e mezza all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Attualmente si trova ricoverata in terapia intensiva: non sarebbe in pericolo di vita, ma la prognosi resta riservata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Docente accoltellata a scuola da uno studente: condizioni gravi ma stabili, salvata con una trasfusione in volo

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