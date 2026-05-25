Il 72% degli italiani è disposto a sostituire il proprio impianto di riscaldamento con soluzioni più efficienti, come pompe di calore e sistemi ibridi. Tuttavia, solo il 14% conosce gli incentivi statali disponibili per tali aggiornamenti. Questa differenza tra volontà e conoscenza riguarda principalmente la consapevolezza delle agevolazioni fiscali o sussidi offerti dallo Stato. La maggioranza degli intervistati si mostra interessata a migliorare l’efficienza energetica delle proprie abitazioni.

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - Sette italiani su 10 (72%) si dichiarano pronti a sostituire il proprio impianto di riscaldamento con soluzioni a più alta efficienza energetica come pompe di calore e sistemi ibridi ma solo una minoranza (14%) conosce realmente gli incentivi statali disponibili. E' quanto emerge dalla ricerca 'Riscaldamento ed efficienza energetica in Italia', condotta da Ipsos per Ariston, che analizza percezioni e preferenze di un campione rappresentativo della popolazione. “La ricerca evidenzia un forte desiderio di efficienza e modernizzazione ma anche un bisogno di chiarezza che non può essere ignorato - afferma Mario Salari, Head of Italy di Ariston Group - La complessità non deve essere una barriera al progresso tecnologico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Riscaldamento, sette italiani su 10 pronti a scegliere l'efficienza

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