In Italia, la maggior parte delle persone afferma di essere disposta a donare plasma, ma i numeri effettivi delle donazioni sono inferiori rispetto alle dichiarazioni. Un’indagine condotta dall’Istituto Piepoli evidenzia che circa il 70% degli italiani si dice pronto a contribuire con questa forma di solidarietà. Tuttavia, la stessa ricerca rivela una scarsa conoscenza delle procedure e delle modalità di donazione, che potrebbe influire sulla reale partecipazione.

Roma, 14 mag. (Adnkronos Salute) - Esiste in Italia un forte divario tra la disponibilità dichiarata a donare il plasma e i comportamenti concreti. "Sette italiani su 10 affermano che vorrebbero donare, quindi la grande maggioranza della popolazione si dice favorevole". Tuttavia, questa intenzione non si traduce sempre in azione. "Il problema principale è la scarsa conoscenza: solo 2 italiani su 10 sanno davvero cos'è il plasma. Anche tra chi dona, circa la metà non è pienamente consapevole dell'utilizzo che viene fatto del plasma raccolto". Lo ha detto Livio Gigliuto, presidente dell'Istituto Piepoli, intervenuto alla presentazione - oggi a Roma - della ricerca dell'Istituto Piepoli commissionata da Takeda Italia sulla consapevolezza degli italiani rispetto all'importanza del plasma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gigliuto (Istituto Piepoli): "7 italiani su 10 pronti a donare plasma ma poca informazione"

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