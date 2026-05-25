Ripresi i lavori sul lungomare i divieti previsti fino al 30 maggio
I lavori sul lungomare di Pescara sono ripresi dopo una sospensione, con divieti in vigore fino al 30 maggio. La notte scorsa sono iniziati gli interventi sulla riviera nord, secondo quanto comunicato dal Comune. Il cronoprogramma indica che i lavori si svolgeranno su tratti diversi, uno alla volta, salvo eventuali imprevisti. La ripresa delle opere segue le sospensioni precedenti e prevede una progressione segmentata lungo la zona interessata.
La scorsa notte sono ripresi i lavori per il rifacimento della riviera nord di Pescara.Come fanno sapere dal Comune, il cronoprogramma dell’intervento (salvo imprevisti) prevede di procedere su tratti di volta in volta diversi.Fino al 30 maggio è interessato il tratto dalla Nave di Cascella a via. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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