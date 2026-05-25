Il contratto collettivo nazionale per i lavoratori delle lavanderie industriali è stato rinnovato, con aumenti salariali che si rifletteranno nelle buste paga. L’accordo è stato firmato da Assosistema Confindustria e dalle sigle sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil. La nuova intesa riguarda circa 25.000 lavoratori.

È stato rinnovato il contratto collettivo nazionale per i lavoratori delle lavanderie industriali. L’accordo, siglato da Assosistema Confindustria e dalle sigle sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, riguarda circa 25.000 lavoratori e 1.200 imprese operanti principalmente nei servizi per gli ambiti sanitario e turistico. Tra le novità, oltre un incremento degli stipendi, nuove misure di tutela per i dipendenti e modifiche alle regole che disciplinano il rapporto di lavoro. Quanto aumenta lo stipendio nelle lavanderie industriali. Il nuovo Ccnl prevede un aumento complessivo medio del trattamento economico complessivo (TEC) pari a 188 euro mensili sul livello di riferimento B1, ma anche un aggiornamento del trattamento economico minimo (TEM) di 180 euro mensili, equivalente a un incremento del 9,8%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Rinnovo Ccnl lavanderie, aumentano gli stipendi: i nuovi importi in busta paga

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