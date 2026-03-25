Nel settore dell'istruzione e della ricerca, sono in arrivo nuove disposizioni relative al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Questi cambiamenti comportano un aumento degli stipendi per il personale universitario, con effetti che si riflettono direttamente sulle buste paga dei lavoratori impiegati nelle università.

Novità importanti in arrivo per il mondo dell’istruzione e della ricerca, con riflessi diretti anche sugli stipendi del personale impierato nelle Università. Il rinnovo del contratto del comparto, atteso da tempo, entra finalmente nel vivo con l’apertura di un nuovo tavolo negoziale presso l’Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e il confronto con i sindacati. La firma sull’accordo economico per circa 1,3 milioni di lavoratori della Pubblica Amministrazione potrebbe arrivare già entro il 1° aprile 2026, con aumenti differenziati in base al ruolo e all’anzianità di servizio. Di quanto aumentano gli stipendi dei dipendenti universitari. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Aumento stipendi Università con il rinnovo del Ccnl, gli incrementi in busta paga

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