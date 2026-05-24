Ultimissime Inter LIVE | i numeri di Pio Ausilio e Baccin verso la firma

Da internews24.com 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oggi sono state diffuse le cifre relative ai contratti di tre dirigenti dell’Inter, Pio, Ausilio e Baccin, che si avvicinano alla firma di un nuovo accordo. La notizia è arrivata attraverso aggiornamenti in tempo reale, con dettagli sui numeri coinvolti e le trattative in corso. La comunicazione riguarda esclusivamente aspetti economici e negoziali, senza ulteriori approfondimenti o commenti.

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Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ausilio e Baccin per un futuro di qualità: l’Inter lavora al rinnovo fino al 2029. Ausilio e Baccin sono pronti a rinnovare con l’Inter fino al 2029! Sono loro le garanzie di un futuro di qualità Pio Esposito buona la prima, si chiude la sua prima stagione all’Inter: tutti i numeri del bomber classe 2005. Pio Esposito nel suo primo campionato da calciatore della prima squadra dell’Inter ha fatto una buona stagione, tutti i numeri! Ultimissime Inter Live di SABATO 23 MAGGIO. 🔗 Leggi su Internews24.com

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