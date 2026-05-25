Durante un intervento della Polizia stradale di Brescia, è stato sequestrato materiale pericoloso e reflui contaminati provenienti da un’officina meccanica. Sono stati trovati rifiuti tossici nel fiume vicino alla struttura, con il proprietario denunciato. L’operazione ha portato alla confisca di sostanze pericolose e alla segnalazione delle irregolarità ambientali riscontrate.

Una montagna di rifiuti pericolosi e i reflui intrisi di veleni. È emerso da un blitz della Polstrada di Brescia, che ha fatto scattare il sequestro per un’officina meccanica in città e ha denunciato il titolare. L’intervento si colloca nell’ambito delle attività di controllo condotte dagli investigatori in collaborazione con l’Arpa per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza e la tutela ambientale da parte degli esercizi commerciali. L’officina si trova appunto pochi passi dal Mella, circostanza che ha moltiplicato i profili di danno all’ecosistema. L’ispezione ha portato a risultati poco rassicuranti: nei locali e nelle aree esterne gli agenti hanno rinvenuto numerose cisterne di olii esausti e filtri usati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rifiuti pericolosi e veleni nel fiume

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