Inquinamento fiume Sarno sequestrati 70 fusti contenenti rifiuti pericolosi in opificio di Solofra

Durante un controllo mirato a contrastare l’inquinamento del fiume Sarno, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino e del territorio hanno sequestrato settanta fusti contenenti rifiuti pericolosi in un opificio di Solofra. L’operazione è stata condotta in collaborazione con le forze dell’ordine locali e si è svolta nel rispetto di un protocollo con l’Autorità giudiziaria, che ha portato alla denuncia in stato di libertà delle persone coinvolte.

Nell’ambito delle attività di controllo finalizzate al contrasto dell’inquinamento del fiume Sarno, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale e in ottemperanza al protocollo d’intesa con l’Autorità giudiziaria, deferivano in stato di libertà.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Inquinamento del Sarno, blitz dei Forestali: sequestrati fusti in un opificioTempo di lettura: 2 minutiNell’ambito delle attività di controllo finalizzate al contrasto dell’inquinamento del fiume Sarno, i Carabinieri del... Leggi anche: Fiume Sarno: sequestrato opificio di 240 metri quadrati per inquinamento. Azione contro l’illegalità. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Inquinamento fiume Sarno, sequestrati 70 fusti contenenti rifiuti pericolosi in opificio di Solofra; Inquinamento Sarno: due cantieri navali sotto sequestro; Cronaca - Inquinamento Sarno: Sequestrati due Cantieri Navali a Torre Annunziata; Sequestro di due cantieri navali: operazione contro l’inquinamento del Sarno. Torre Annunziata - Inquinamento fiume Sarno, sequestrati 2 cantieri navaliSi tratta degli ennesimi sequestri di cantieri nautici effettuati dagli Organi di polizia giudiziaria nell'ambito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata relative ... stabiachannel.it Torre Annunziata, veleni nel fiume Sarno: sequestrati due cantieri navaliDue cantieri navali sequestrati a Torre Annunziata per inquinamento del fiume Sarno. Ieri, nell'ambito delle attività investigative finalizzate all'accertamento e alla rimozione delle cause dell'inqui ... lostrillone.tv #torreannunziata Blitz di Capitaneria di Porto, NOE e ARPAC nell’ambito delle indagini sull’inquinamento del fiume: sigilli a due aziende nautiche per presunte violazioni ambientali - facebook.com facebook