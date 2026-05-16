I Carabinieri hanno sequestrato un opificio a Montoro durante controlli legati all’inquinamento del fiume Sarno. All’interno dell’azienda, che opera nel settore dei ferri e dei macchinari industriali, sono stati trovati rifiuti speciali considerati pericolosi. Il titolare dell’attività è stato denunciato. L’area interessata dal sequestro si estende su circa tre ettari. L’intervento si inserisce in un’operazione volta a verificare la gestione dei materiali e le eventuali violazioni ambientali.

Controlli dei Carabinieri in un’azienda del settore ferro e macchinari industriali: denunciato il titolare, area di circa 3.000 metri quadrati sotto sequestro.. Inquinamento fiume Sarno, nuovo intervento dei Carabinieri nel territorio irpino. A Montoro, in provincia di Avellino, i militari hanno eseguito un controllo presso un’azienda operante nel settore della lavorazione del ferro e dei macchinari industriali, nell’ambito delle attività finalizzate al contrasto dell’inquinamento del bacino del Sarno. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Avellino, insieme al Nucleo Carabinieri Forestale di Forino e ai colleghi della linea territoriale di Montoro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Inquinamento fiume Sarno, sequestrato opificio a Montoro: trovati rifiuti speciali pericolosi

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Fiume Sarno, inquinamento ambientale: sequestrato un opificio

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