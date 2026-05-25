Riepilogo europeo | Como e Roma conquistano l’ultimo posto in Champions League in Serie A

Nell’ultima giornata di Champions League, le squadre di Como e Roma sono state eliminate, terminando al penultimo e all’ultimo posto nel girone. Entrambe le squadre hanno concluso la fase con pochi punti e nessuna vittoria, risultando fuori dalla competizione. La situazione si è definita con le partite disputate ieri sera, che hanno confermato l’esclusione di entrambe dalle fasi successive.

2026-05-24 23:12:00 Giorni caldissimi in redazione! È stata un’ultima giornata da ricordare nei massimi campionati europei, con la Serie A che ha regalato i traguardi più drammatici degli ultimi anni mentre le speranze dell’AC Milan in Champions League sono evaporate, il Como ha completato una prima stagione da favola tornando nella massima serie con un posto nel calcio europeo e il Villarreal ha dato spettacolo nella Liga. Il Milan stupisce mentre Como e Roma conquistano i posti in Europa. Il sogno dell’AC Milan di raggiungere la Champions League si è infranto nell’ultima giornata quando il Cagliari, che non aveva altro che orgoglio per cui giocare, ha prodotto una straordinaria rimonta vincendo 2-1 a San Siro, consegnando ai Rossoneri uno dei risultati più dolorosi della loro storia recente. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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