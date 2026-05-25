Un rider pakistano è stato fermato durante controlli della polizia locale a Siena. È stato rilevato che poteva raggiungere una velocità di 26 kmh, superiore di un chilometro rispetto al limite previsto. Sono state applicate multe e sono stati sequestrati i mezzi. La polizia ha inoltre disposto lo stop alla bicicletta del rider. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali conseguenze legali o ulteriori sanzioni.

Siena, 25 maggio 2026 – Disavventura per un rider pakistano finito nelle maglie dei controlli della polizia locale di Siena. Era in Massetana, a fine aprile scorso, quando l’hanno fermato per una verifica. Giusto che vengano svolti accertamenti perché molti girano nel centro storico, anche contromano e a velocità troppo elevata. Ma la storia di questo 30enne pakistano è singolare. E, soprattutto, è finita davanti al giudice di pace a cui si è rivolto, attraverso il suo legale Danilo Lombardi, affinché venga sospesa l’efficacia dei verbali che gli sono stati elevati. Con tanto di sequestro e fermo amministrativo che gli impedisce di lavorare. La bici è indispensabile al rider per vivere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rider, multe e stop alla bici. “Può fare fino a 26 all’ora, un chilometro in più del previsto”

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