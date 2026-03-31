Stop alla prostituzione su strada | ordinanza del sindaco e multe fino a 500 euro

Il sindaco di un comune ha firmato un’ordinanza che vieta la prostituzione su strada lungo una strada provinciale, con divieti in vigore fino al 15 giugno. L’ordinanza prevede multe fino a 500 euro per chi viola il divieto e si applica sia a chi esercita che a chi richiede prestazioni sessuali lungo la strada interessata. La misura è stata adottata in via straordinaria.

Divieto lungo la SP 341 e via delle Industrie. Previsti anche percorsi di supporto per le persone vulnerabili Stretta del Comune contro il fenomeno della prostituzione su strada. A San Tammaro il sindaco Vincenzo D’Angelo ha firmato un’ordinanza straordinaria – la numero 2 – con cui vieta, da subito e fino al 15 giugno, di esercitare o richiedere prestazioni sessuali lungo la Strada Provinciale 341 e via delle Industrie, comprese le aree limitrofe. Il provvedimento nasce dalle numerose segnalazioni dei cittadini, che negli ultimi mesi hanno denunciato una situazione sempre più critica sotto il profilo della sicurezza e del decoro urbano. Tra le problematiche evidenziate, l’intralcio alla circolazione, l’occupazione della carreggiata, rumori molesti nelle ore notturne e un diffuso senso di insicurezza. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Stop alla prostituzione su strada: ordinanza del sindaco e multe fino a 500 euro Articoli correlati Roma: nuovi sistemi di controllo su strada, multe fino a 3.400 euro per chi viola le norme su assicurazione e revisione.Roma si dotata di nuovi sistemi di controllo elettronico per verificare in tempo reale la copertura assicurativa e l’avvenuta revisione dei veicoli. Allarme topi in città: stretta del sindaco, multe fino a 5mila euro per chi non rispetta le regoleTempo di lettura: 2 minutiIl sindaco Clemente Mastella ha firmato stamane un’ordinanza finalizzata alla prevenzione e al contrasto delle infestazioni... Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento Stop alla prostituzione su strada: ordinanza del sindaco e multe fino a 500 euro; Moda, stop alla distruzione dell'invenduto: l'UE mette al bando i; La vittoria del No al referendum costituzionale, intervista a Peppe De Cristofaro (23.03.2026); Stop alle ispezioni libere sui cellulari: il giudice deve autorizzare. Cina, stop all'uso degli appartamenti come cimiteri - facebook.com facebook Senza soste françamente è troppo Lesione confermata: stop di un mese per #Wesley. Ma da gennaio 2025 fino al ko il brasiliano non si è mai fermato Fabrizio Pastore #ASRoma x.com