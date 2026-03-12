Stop agli antifurto molesti multe fino a 150 euro se suonano per più di 20 minuti

Nella prima commissione di Viterbo si discute di un nuovo regolamento di polizia urbana che prevede sanzioni fino a 150 euro per gli antifurto che suonano per più di 20 minuti. La normativa mira a limitare i disturbi causati dagli allarmi troppo invasivi, mentre si continua a lavorare su aggiornamenti e modifiche al testo.

Il cantiere normativo del regolamento di polizia urbana di Viterbo continua a produrre novità sui tavoli della prima commissione. Tra le pieghe del documento al vaglio dei consiglieri la gestione dei sistemi antifurto. L'obiettivo dell'articolo 26 è mettere la parola fine a “sinfonie” notturne o. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Articoli correlati

Stop a botti e fuochi d’artificio per Capodanno: multe fino a 500 euroLa Commissione Straordinaria del Comune di Caserta ha emanato l’ordinanza numero 44 del 30 dicembre 2025, stabilendo il divieto assoluto di...

Decreto sicurezza, vietati i coltelli ai minori: multe fino a 12mila euro e stop alle vendite onlineNel decreto sicurezza arriva sul divieto di vendita di coltelli e armi improprie ai minori, anche su web e piattaforme online.