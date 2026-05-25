Ricordo del giardino grande | il concerto performance in prima assoluta ai Cantieri Culturali alla Zisa

Venerdì 29 maggio alle 21 ai Cantieri Culturali alla Zisa si terrà la prima assoluta di “Ricordo del giardino grande”, un concerto e performance inserito nel cartellone di Curva Minore, parte della rassegna PrimaVera Contemporanea 2026. L’evento si svolgerà nella Sala Perriera e vedrà la presentazione di un nuovo progetto artistico.

Prosegue il cartellone di Curva Minore all’interno della rassegna PrimaVera Contemporanea 2026 (Sala Perriera, Cantieri Culturali alla Zisa, Palermo) con un nuovo appuntamento in programma venerdì 29 maggio alle ore 21: protagonista della serata sarà “Ricordo del giardino grande”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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