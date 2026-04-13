Concerto sull’improvvisazione ai Cantieri Culturali alla Zisa | sul palco il duo Mazurek Puglisi

Si tiene ai Cantieri Culturali alla Zisa un concerto dedicato all’improvvisazione, con il duo formato da un musicista e un sassofonista. L’evento fa parte di PrimaVera Contemporanea 2026, una rassegna che propone concerti e performance di musica sperimentale e di ricerca. La manifestazione prosegue nel suo calendario, offrendo spazio a nuove frontiere artistiche e sonore.

Prosegue il percorso di PrimaVera Contemporanea 2026, la rassegna dedicata alle musiche di ricerca e alle nuove traiettorie dell’improvvisazione, in programma ai Cantieri Culturali alla Zisa. Il prossimo appuntamento è per giovedì 16 aprile alle ore 21 con il concerto del Duo MazurekPuglisi.🔗 Leggi su Palermotoday.it “Batto e ribatto”: due concerti dedicati alle percussioni ai Cantieri culturali alla ZisaUna composizione rivoluzionaria, un’esplorazione immersiva che trasforma un tam-tam in un sorprendente mondo di suoni, affidata a sei esecutori... Prima/Vera Contemporanea, al via la nuova stagione: nel weekend l’anteprima ai Cantieri Culturali alla ZisaPrima/Vera Contemporanea 2026, che prenderà il via con un weekend di anteprima il 21 e 22 febbraio, per entrare nel vivo dal 7 marzo al 5 giugno in...