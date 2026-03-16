Batto e ribatto | due concerti dedicati alle percussioni ai Cantieri culturali alla Zisa

Due concerti dedicati alle percussioni si tengono ai Cantieri culturali alla Zisa nel fine settimana di marzo, il 20 e il 21, entrambi alle ore 21 presso la Sala Perriera. La manifestazione, intitolata “Batto e ribatto”, presenta uno strumento di grande dimensione, un tam-tam con un diametro di 190 centimetri, come protagonista dell’evento. La rassegna è organizzata da PrimaVera Contemporanea di Curva Minore.

Una composizione rivoluzionaria, un’esplorazione immersiva che trasforma un tam-tam in un sorprendente mondo di suoni, affidata a sei esecutori divisi in due gruppi: uno agisce direttamente sul tam-tam, uno intercetta e dirige il suono con il microfono, mentre il terzo interviene sull’elettronica applicando filtri e gestendo la diffusione sonora nello spazio. Il risultato è un processo sonoro in continua trasformazione che esplora tutte le possibilità timbriche dello strumento, considerato da Stockhausen un vero risuonatore universale, capace di entrare in risonanza con una vastissima gamma di frequenze. L’opera è costruita su 33 momenti musicali la cui successione viene decisa dagli interpreti secondo criteri stabiliti dal compositore, rendendo ogni esecuzione unica. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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