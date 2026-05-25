Quando Oleksandr Usyk, primo campione ad unificare i maggiori titoli dei pesi massimi nel pugilato dopo Lennox Lewis, entra sul ring per l’undicesima ripresa contro il campione di K-1, Rico Verhoeven, la preoccupazione sul suo volto comincia a farsi evidente. Ha appena vinto il decimo round con un grande arrembaggio, ma ha probabilmente perso la maggior parte delle riprese precedenti: se così è stato, si trova adesso in una situazione nella quale non si era mai trovato in tutta la sua carriera, neanche contro pugili navigati. All’ombra delle piramidi di Giza, si sta consumando un match che in molti hanno definito un’esibizione mancata tra uno dei più grandi pugili di sempre e uno dei più grandi kickboxer. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Rico Verhoeven non meritava quel finale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Rico Verhoeven Responds to Brutal Questions Like a Champion

Notizie e thread social correlati

Newcastle, Flick riconosce: “Forse meritava di vincere” dopo pareggio nel finale.Durante la partita a St James’ Park, l’allenatore ha ammesso che la sua squadra avrebbe potuto vincere, dopo un pareggio arrivato nel finale.

I debutto di Elettra all'Eurovision: "Mi sono divertita, San Marino meritava la finale"La 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest si è aperta nella Wiener Stadthalle di Vienna, con la trasmissione in diretta su Rai 2.