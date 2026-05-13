I debutto di Elettra all' Eurovision | Mi sono divertita San Marino meritava la finale

Da bolognatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest si è aperta nella Wiener Stadthalle di Vienna, con la trasmissione in diretta su Rai 2. I commentatori sono Gabriele Corsi e un altro presente in studio. Tra i partecipanti c’è stata anche la cantante italiana, che ha affermato di essersi divertita durante la sua esibizione e ha commentato che il suo Paese meritava di arrivare in finale.

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La 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest ha ufficialmente preso il largo dalla Wiener Stadthalle di Vienna, su Rai 2, è stata commentata da Gabriele Corsi e dalla “nostra”.  Elettra Lamborghini, che ha punteggiando la diretta con incursioni ironiche e spontanee, come di consueto. “San Marino.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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