Newcastle Flick riconosce | Forse meritava di vincere dopo pareggio nel finale

Durante la partita a St James’ Park, l’allenatore ha ammesso che la sua squadra avrebbe potuto vincere, dopo un pareggio arrivato nel finale. La squadra di casa ha affrontato un avversario che ha resistito fino all’ultimo minuto, portando a un risultato che lascia aperte alcune considerazioni sulle prestazioni in campo. La gara si è conclusa con un punto per entrambe le squadre.

Dopo una gara intensamente combattuta, Hansi Flick ha commentato la partita trascorsa tra il suo Barcellona e i Newcastle United, terminata con un pareggio che ha lasciato il pubblico con sentimenti contrastanti. La sfida, giocata allo St James' Park, ha messo in evidenza le debolezze tecniche della squadra spagnola, di fronte a un avversario che ha saputo esprimere un gioco organizzato e incisivo. Flick ha riconosciuto la superiorità dei 'Magpies' in vari momenti della partita, sottolineando come la squadra di casa abbia saputo sfruttare al meglio le proprie occasioni.

