Accusato di traffico internazionale di droga e in fuga da mesi | arrestato a Padova

Un uomo ricercato da mesi è stato arrestato a Padova, dove si trovava dopo aver evitato l’arresto da ottobre scorso. La sua fuga era iniziata con un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Arezzo, e si è conclusa nella notte in Piazza dei Signori, nel centro della città. L’arresto è stato effettuato alle prime ore del mattino, dopo una lunga latitanza durata circa cinque mesi. La sua posizione era nota alle forze dell’ordine, che lo hanno rintracciato e fermato nelle prime ore del mattino.

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