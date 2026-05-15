Accusato di traffico internazionale di droga e in fuga da mesi | arrestato a Padova

Da arezzonotizie.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ricercato da mesi è stato arrestato a Padova, dove si trovava dopo aver evitato l’arresto da ottobre scorso. La sua fuga era iniziata con un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Arezzo, e si è conclusa nella notte in Piazza dei Signori, nel centro della città. L’arresto è stato effettuato alle prime ore del mattino, dopo una lunga latitanza durata circa cinque mesi. La sua posizione era nota alle forze dell’ordine, che lo hanno rintracciato e fermato nelle prime ore del mattino.

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La sua fuga  - iniziata lo scorso 9 ottobre quando la procura di Arezzo aveva emesso un ordine di carcerazione - si è conclusa alle tre di questa notte, in Piazza dei Signori, il “salotto” di Padova.  Doveva scontare una condanna a due anni e 10 mesi di reclusione per traffico internazionale di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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