Riccione diventa il villaggio di SportMediaset | in spiaggia arrivano tv calcio e ospiti vip con Pressing
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Il Villaggio SportMediaset si appresta a inaugurare la stagione dei grandi appuntamenti di Riccione consolidando il posizionamento della città romagnola come destinazione di primo piano per i principali media nazionali. Domenica, 31 maggio, la spiaggia di piazzale San Martino si trasformerà in un. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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Riccione si accende: nasce il Villaggio del calcio a San MartinoIl 31 maggio, a Riccione, si terrà l’inaugurazione della Fan Zone a San Martino, che segnerà l’apertura del Villaggio del calcio.
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