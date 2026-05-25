Riccione diventa il villaggio di SportMediaset | in spiaggia arrivano tv calcio e ospiti vip con Pressing

Da riminitoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Villaggio SportMediaset si appresta a inaugurare la stagione dei grandi appuntamenti di Riccione consolidando il posizionamento della città romagnola come destinazione di primo piano per i principali media nazionali. Domenica, 31 maggio, la spiaggia di piazzale San Martino si trasformerà in un. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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