Nuovo TG Arte | il giornale diventa tv con dirette e ospiti

Un nuovo telegiornale dedicato all’arte debutta questa settimana. La trasmissione, disponibile ogni lunedì alle 12:00 sulla piattaforma digitale della rivista e in anteprima su Arte, porta il mondo della cultura in televisione con dirette e ospiti. Si tratta di un’iniziativa che amplia l’offerta di informazione culturale in Italia, concentrandosi esclusivamente su temi artistici.

Il dell’informazione culturale italiana si amplia con l’avvento di un nuovo telegiornale dedicato esclusivamente al mondo dell’arte, che sarà disponibile ogni lunedì alle 12:00 sulla piattaforma digitale della rivista e in anteprima su Arte. Questa iniziativa, guidata dalla società editrice Allemandi sotto la presidenza di Michele Coppola, mira a trasformare il modo in cui viene raccontata la cultura contemporanea attraverso linguaggi audiovisivi moderni. La trasmissione, condotta da Nicolas Ballario, si propone come punto di riferimento segue mostre, mercato artistico e sistema culturale, offrendo uno spazio di confronto diretto tra esperti e pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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