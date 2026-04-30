Riccione si accende | nasce il Villaggio del calcio a San Martino

Il 31 maggio, a Riccione, si terrà l’inaugurazione della Fan Zone a San Martino, che segnerà l’apertura del Villaggio del calcio. L’evento vedrà la presenza del programma televisivo Pressing, trasmesso su Canale 5, che sarà utilizzato per promuovere il turismo nella zona. La manifestazione si svolgerà nel quartiere di San Martino e coinvolgerà diverse attività legate al calcio e all’intrattenimento.

? Cosa sapere Il 31 maggio il Villaggio del calcio inaugura la Fan Zone a San Martino, Riccione.. L'evento ospiterà il programma Pressing di Canale 5 per promuovere il turismo locale.. Il 31 maggio prossimo, la spiaggia di piazzale San Martino a Riccione ospiterà il Villaggio, un evento che trasformerà il lungomare in un centro nevralgico per il calcio e l’intrattenimento televisivo in occasione dei Mondiali. La città della Perla si prepara ad accogliere una manifestazione che punta a colmare il vuoto sportivo lasciato dall’assenza dell’azzurro dai grandi appuntamenti mondiali negli ultimi dodici anni. L’iniziativa, presentata dall’assessore...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Riccione si accende: nasce il Villaggio del calcio a San Martino Notizie correlate Reggio, il Castello Aragonese si accende: nasce un distretto d’arteIl Castello Aragonese di Reggio Calabria si prepara a diventare il fulcro di un palinsesto artistico che va dall’11 al 24 aprile 2026. Bari si accende per San Nicola: in piazza del Ferrarese un 'teatro' di luci per il santo patronoBari si illumina per la festa di San Nicola, e piazza del Ferrarese diventa un 'teatro' di luci pronto ad accogliere il santo, grazie... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Riccione Cycling Fest il grande weekend della bici: Granfondo e percorsi gravel tra borghi, boschi, vigneti e vallate; Granfondo Riccione, domenica 3 maggio il via della gara da piazzale Roma; Primo Maggio a Riccione: tutti gli appuntamenti. Primo Maggio a Riccione: tutti gli appuntamentiAnche Riccione si prepara al ponte del 1° maggio. Sin da domani numerosi eventi in città. Da domani, giovedì 30 aprile, fino a domenica 3 maggio, piazzale Roma ospita l’International street food, la ... newsrimini.it Riccione, il 31 maggio arriva SportMediaset in spiaggiaRiccione si prepara a ospitare un evento che intreccia sport, intrattenimento e produzione mediatica. Domenica 31 maggio 2026 la spiaggia di piazzale San ... chiamamicitta.it Torna Giochinsieme, il centro estivo del Villaggio del Ragazzo. Iscrizioni già aperte https://buff.ly/o9KoNyj - facebook.com facebook