Riccardi ha affermato che nel settore urbanistico a Manfredonia le decisioni vengono prese esclusivamente dalla Giunta comunale, senza coinvolgimento del Consiglio Comunale. In particolare, si parla di vendite dirette e di lotti accorpati, pratiche che vengono gestite senza consultare l’assemblea consiliare.

Riccardi: "Urbanistica a Manfredonia, vendite dirette e lotti accorpati, il Consiglio Comunale non esiste. Si decide tutto in Giunta" C’è un modo molto semplice per rendere opaca una decisione pubblica: chiamarla questione tecnica. Basta spostarla dal terreno politico a quello amministrativo, affidarla a una delibera di Giunta, vestirla con parole come “prelazione”, “comproprietà”, “rapido completamento”, “sviluppo omogeneo”, e il gioco sembra fatto. La città legge poco, il Consiglio comunale non esiste, certa politica procede, gli interessati capiscono benissimo, i cittadini quasi nulla. La delibera della Giunta comunale di Manfredonia n.... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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