Manfredonia Riccardi | Variante urbanistica | arriviamo tardi male e senza qualità

Dopo oltre un anno dalla consultazione pubblica, il Consiglio comunale di Manfredonia si appresta a approvare una variante urbanistica. Riccardi ha commentato che l’atto arriva in ritardo, con risultati insoddisfacenti e senza un'adeguata qualità. La discussione riguarda un documento che, pur essendo di natura tecnica, ha suscitato attenzione tra i cittadini e gli addetti ai lavori. La decisione finale si avvicina, segnando un passaggio importante per l’assetto urbanistico della città.

Arriva dopo più di un anno dalla consultazione pubblica la variante urbanistica che il Consiglio comunale di Manfredonia si prepara ad approvare non è un atto tecnico qualunque. Dietro parole apparentemente neutre, “recupero”, “riqualificazione”, “ristrutturazione edilizia”, “incentivi volumetrici”, si gioca una scelta concreta: stabilire in quali parti della città e del territorio potranno essere applicati premi di volume agli edifici esistenti. In termini semplici: in determinate zone, chi possiede un immobile potrà chiedere di ampliarlo o demolirlo e ricostruirlo con una volumetria maggiore, secondo quanto previsto dalla legge regionale 36 del 2023.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, Riccardi: “Variante urbanistica: arriviamo tardi, male e senza qualità” Notizie correlate Leggi anche: Riccardi: “Provinciali, scarsa qualità politica delle candidature. Manfredonia non conta nulla. L’opposizione interpretata da soli due consiglieri” Grottaglie amplia le aree produttive, via alla variante urbanisticaTarantini Time Quotidiano Il Comune di Grottaglie accelera sullo sviluppo economico e apre a nuove opportunità per le imprese. Una raccolta di contenuti Variante urbanistica, Angelo Riccardi: Arriviamo tardi, male e senza qualitàArriva dopo più di un anno dalla consultazione pubblica la variante urbanistica che il Consiglio comunale di Manfredonia si prepara ad approvare non è un atto tecnico qualunque. Dietro parole apparent ... statoquotidiano.it Manfredonia, bruciata l'auto dell'ex sindaco Angelo Riccardi, coinvolte anche altre due vettureL’auto, una Mercedes, dell’ex sindaco di Manfredonia (Foggia), Angelo Riccardi, è stata distrutta nella notte nel corso di un incendio divampato intorno alle 3 di notte. Le fiamme hanno distrutto ... lagazzettadelmezzogiorno.it