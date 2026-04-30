A Manfredonia, Riccardi ha ricordato un episodio legato a una Pec che avrebbe spostato i consiglieri comunali. In passato, si riferisce, il Consiglio avrebbe richiesto spiegazioni in circostanze simili. La dichiarazione è stata condivisa in un post, anche se Riccardi ammette che potrebbe suscitare reazioni contrarie. La vicenda riguarda questioni interne al Comune e i comportamenti delle componenti politiche coinvolte.

Manfredonia, Riccardi: "La Pec che spostò i consiglieri. Una volta il Consiglio avrebbe preteso chiarimenti" Lo so, con questo post probabilmente mi farò qualche altro nemico. Pazienza. Ormai la collezione è ben avviata e, se continuo così, a breve potrò aprire un museo dell’antipatia civica. Devo però confessarlo: la politica locale riesce ancora a regalarmi emozioni fortissime. Roba che nemmeno Sinner quando piazza quei dritti incrociati che ti fanno alzare dal divano e gridare al miracolo sportivo. Solo che qui, invece del tennis, assistiamo a un altro sport: il salto della maggioranza. Disciplina antica, ma sempre molto praticata....🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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