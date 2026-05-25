Da simbolo della resistenza occidentale a esattore armato del continente: se davvero Volodymyr Zelensky avesse pronunciato parole simili, saremmo davanti al più clamoroso salto politico della guerra ucraina. Non più appelli alla solidarietà, ma un ultimatum in piena regola: o arrivano 250 miliardi dall’Europa, oppure “vi prepareremo l’inferno”. Una frase che, da sola, demolirebbe anni di narrazione costruita attorno alla causa ucraina come battaglia per la libertà europea. Perché qui non si parla più di cooperazione tra alleati. Qui si parla di pressione, paura, ricatto emotivo e finanziario. Dopo miliardi già versati da contribuenti europei alle prese con inflazione, caro energia e servizi pubblici in affanno, l’idea che Bruxelles debba piegarsi a nuove pretese sotto minaccia sarebbe politicamente esplosiva. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ricatto continentale: Zelensky presenta il conto all’Europa e trasforma gli aiuti in minaccia politica (aspettando che Putin ce lo tolga dalle scatole)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TRAVAGLIO: ZELENSKY CONTRO I DISSIDENTI UCRAINI!

Notizie e thread social correlati

Il missile Oreshnik su Kiev, così Putin alza il ricatto nucleare contro l’EuropaUn missile russo ha colpito Kiev, segnando un ulteriore escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina.

L'Europa finanzia Putin e affama ZelenskyDall'inizio del conflitto nel 2022, i Paesi europei sono diventati i principali acquirenti mondiali di gas russo, superando anche i mercati asiatici.