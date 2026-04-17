Dall'inizio del conflitto nel 2022, i Paesi europei sono diventati i principali acquirenti mondiali di gas russo, superando anche i mercati asiatici. Questa situazione ha suscitato numerose discussioni sulla posizione dell'Europa nei confronti di Mosca e sulle conseguenze di tali scelte sul fronte ucraino. I flussi di gas provenienti dalla Russia continuano a rappresentare una componente fondamentale del fabbisogno energetico continentale.

Dallo scoppio della guerra nel 2022 i Paesi della Ue sono i principali compratori mondiali di gas russo, più ancora degli asiatici. Intanto Bruxelles impone i suoi balzelli green anche agli ucraini, che con l’altra mano riempie di quattrini. Un atteggiamento suicida. Come si dice suicidio in danese? Secondo l’Intelligenza artificiale, che mi aiuta nella ricerca, la traduzione è selvmord. E nella lingua di Hans Christian Andersen come si scrive ipocrita? Sia per le donne che per gli uomini si usa hikler. State pensando che mi voglia trasferire a Copenhagen? Tranquilli, non correte a festeggiare: non ho nessuna intenzione di traslocare. Mi sono interessato alla trasposizione dei due termini dopo aver letto l’intervista rilasciata alla Stampa dal commissario europeo all’Energia, il danese Dan Jorgensen.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L'Europa finanzia Putin e affama Zelensky

L'Europa mette in guardia Zelensky

Notizie correlate

L’Ucraina si ribella a Trump, il nuovo ambasciatore di Zelensky in Italia: «Cedere il Donbass? Putin attaccherebbe l’Europa entro 3 anni»Se l’Ucraina cade – sul campo di battaglia o al tavolo dei negoziati – la prossima preda di Vladimir Putin sarà l’Europa: non tra 5 o 10 anni, ma...

Zelensky attacca l'Europa "persa e divisa", oggi il trilaterale con Usa e Russia. Il Cremlino: molto utile l'incontro tra Putin e WitkoffIl Cremlino saluta con favore l'incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e l'inviato statunitense Steve Witkoff , affermando che è stato...

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: L'Europa finanzia Putin e affama Zelensky; Gas russo, da Mosca forniture alla Ue per 20 miliardi: si può fare senza? Il progetto Yamal Lng (e come c'entra Putin); Da Budapest colpo a Trump e Putin: l’Europa è più forte; L'Ue si gioca tanto in Ungheria. Con Trump, Putin e Xi schierati per Orbán.

Il mercato polacco del pellet si conferma tra i più vivaci in Europa, grazie a una crescita costante trainata dalla transizione energetica. «Il consumo nel settore residenziale è stimolato dal programma governativo "Clean Air Programme", che finanzia la sosti - facebook.com facebook