Bagni Misteriosi ecco quando riapre la balneazione | date prezzi e la festa di primavera
La balneazione ai Bagni Misteriosi riprenderà il 15 giugno, dopo la chiusura invernale. La stagione estiva sarà aperta fino al 10 settembre, con prezzi che variano tra 10 e 15 euro per ingresso. La riapertura sarà accompagnata da una festa di primavera prevista per il 14 giugno, con attività e musica dal vivo. La struttura resterà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20.
L'estate è arrivata (con anticipo) a Milano. E a chi deve sopportare il caldo in città, non resta che trovare un angolo al fresco. Per questo tra pochi giorni i Bagni Misteriosi riaprono la stagione della balneazione. La data da segnare sul calendario è il 1° giugno. Ma prima, per festeggiare in. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Notizie e thread social correlati
A Milano arrivano i suoni e le voci della Valtellina: Mountain Echoes approda ai Bagni Misteriosi per la Design WeekDurante la Design Week a Milano, i Bagni Misteriosi ospitano l'installazione Mountain Echoes, che porta le voci e i suoni della Valtellina.
Pane e Pomodoro, via libera ai bagni dopo le analisi Arpa: revocato il divieto di balneazioneDopo alcuni giorni di divieto di balneazione, il tratto di mare davanti alla spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari è stato riaperto.