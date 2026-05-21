Nella spiaggia di Rimini si modifica il progetto di utilizzo delle aree. Sono stati approvati cambiamenti che permettono di installare piscine, giochi d’acqua e ristoranti con terrazze panoramiche anche nei bagni più piccoli, oltre ai grandi stabilimenti. Fino a ora queste strutture erano riservate ai complessi più grandi, spesso formati dall’unione di più stabilimenti. La nuova regolamentazione apre la possibilità di ampliare l’offerta anche in strutture di dimensioni ridotte.

Largo a piscine, giochi d’acqua e ristoranti con terrazze panoramiche sulla spiaggia di Rimini. E non più solo in quei maxi stabilimenti che nasceranno dall’accorpamento di 8 o più attività. A quasi un anno dall’approvazione in consiglio del nuovo piano dell’arenile, arriva già la prima variante che ridisegna le regole per la spiaggia riminese. Discussa ieri in commissione, la variante affronta alcuni dei temi più cari agli operatori: la possibilità di realizzare le piscine e le strutture per il mare d’inverno anche in nuovi stabilimenti formati da sole 2 o 3 attività. Una possibilità che il piano dell’arenile aveva previsto, inizialmente, solo per le macro-aggregazioni: 8 o più attività insieme, per un fronte spiaggia di almeno 250 metri lineari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cambia il piano spiaggia : "Sì a piscine e bar con terrazze anche nei bagni più piccoli"

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