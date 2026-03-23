Referendum costituzionale seggi riaperti | si vota fino alle 15 poi lo spoglio

Seggi aperti fino alle 15 per il referendum sulla riforma dell’ordinamento giurisdizionale e l’istituzione della Corte disciplinare, con affluenza in crescita e dati disponibili su portale e app Eligendo.. Sono stati riaperti i seggi per il referendum confermativo della legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. Dopo la prima giornata di voto, gli elettori hanno la possibilità di esprimere la propria preferenza fino alle ore 15 di oggi. Al termine delle operazioni di voto prenderà il via lo spoglio delle schede, che consentirà di delineare l’esito della consultazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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