Maurizio Sarri ha rifiutato l’offerta per diventare allenatore del Napoli, dopo che il club ha concluso la stagione con l’addio di Antonio Conte. Il presidente e il direttore sportivo stanno cercando un nuovo allenatore, ma Sarri ha deciso di non accettare l’incarico.

Antonio Conte lascia il Napoli dopo una stagione conclusa. De Laurentiis e Manna cercano il successore, ma Maurizio Sarri ha già rifiutato l’incarico. L’era Conte si chiude ufficialmente. Il comunicato della società arrivato questa mattina ha confermato la separazione tra l’allenatore e il club partenopeo. Conte ha deciso di fare un passo indietro dopo aver vinto, salutato e ringraziato. Secondo Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, il tecnico ha individuato chiaramente il problema durante la sua permanenza: “ho fallito perché avevo chiesto compattezza”, una compattezza che non ha trovato all’interno della società. Sarri rifiuta il Napoli: De Laurentiis bloccato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Retroscena Sarri, ecco perchè con non si è chiuso con il Napoli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LE INTERVISTE A MISTER SARRI, LAZZARI E ZACCAGNI | LAZIO-NAPOLI 0-2

Notizie e thread social correlati

Allegri al Napoli, il retroscena dell’ex compagno Bellucci: “Max andò testa a testa con Juliano, ecco perché”Claudio Bellucci ha condiviso un episodio inedito riguardante l’ex allenatore del Napoli, raccontando che in una fase della sua carriera si trovò a...

Conte al Napoli anche nel 2026-27: quando si incontrerà con De Laurentiis e perché Sarri resta sullo sfondoL'incontro tra il presidente del Napoli e Antonio Conte, previsto per discutere del futuro del tecnico, è stato rimandato.

Argomenti più discussi: Sarri cambia idea: ci sarà in Roma-Lazio, anche se si gioca alle 12; Conte e l'addio al Napoli: nel suo futuro la Nazionale, De Laurentiis ha due candidati. I retroscena; ? NAPOLI. Ecco perché De Laurentiis vuole Sarri: ci sono anche giocatori da rilanciare; Sarri cambia idea, al derby ci sarà ma prepara la protesta: i retroscena del dietrofront.

Retroscena Sarri-Napoli: De Laurentiis scottato e deluso dal tecnico. Cosa è accadutoUltime notizie calcio Napoli - Sfuma il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli. L'allenatore ha scelto il progetto dell'Atalanta dove ritroverà Cristiano Giuntoli. Entrambi hanno lavorato ... msn.com