Conte al Napoli anche nel 2026-27 | quando si incontrerà con De Laurentiis e perché Sarri resta sullo sfondo

L'incontro tra il presidente del Napoli e Antonio Conte, previsto per discutere del futuro del tecnico, è stato rimandato. La discussione sarebbe dovuta avvenire prima della firma di un nuovo contratto, che dovrebbe mantenere Conte alla guida della squadra anche nella stagione 2026-27. Nel frattempo, l'attenzione rimane su altri nomi, tra cui quello di Sarri, che tuttavia non è ancora stato coinvolto nelle trattative ufficiali.

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