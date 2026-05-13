Conte al Napoli anche nel 2026-27 | quando si incontrerà con De Laurentiis e perché Sarri resta sullo sfondo
L'incontro tra il presidente del Napoli e Antonio Conte, previsto per discutere del futuro del tecnico, è stato rimandato. La discussione sarebbe dovuta avvenire prima della firma di un nuovo contratto, che dovrebbe mantenere Conte alla guida della squadra anche nella stagione 2026-27. Nel frattempo, l'attenzione rimane su altri nomi, tra cui quello di Sarri, che tuttavia non è ancora stato coinvolto nelle trattative ufficiali.
? In Sintesi L’atteso faccia a faccia tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte per definire il futuro del Napoli è stato rinviato. Le parti si incontreranno solo dopo la trasferta di Pisa, quando l’aritmetica potrebbe consegnare agli azzurri la qualificazione alla prossima Champions League. Il tecnico salentino ha ancora un anno di contratto (scadenza 2027) e non ha manifestato volontà di addio, ma il presidente vuole garanzie assolute per programmare la delicatissima stagione del Centenario. In caso di clamorosa rottura, il primo nome sulla lista resta quello di Maurizio Sarri, attualmente alla Lazio ma corteggiato anche dall’ Atalanta, dove potrebbe ritrovare il ds Cristiano Giuntoli in un clamoroso valzer di panchine e scrivanie.🔗 Leggi su Napolissimo.it
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