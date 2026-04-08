Giornata dello sport a Poppi insieme al Coni

A Poppi si è svolta una giornata dedicata allo sport, promossa dal Comune e dal CONI. L’evento ha trasformato il centro in un vero e proprio villaggio sportivo, coinvolgendo diverse discipline e partecipanti di tutte le età. La manifestazione ha visto la presenza di numerosi cittadini e atleti, con attività aperte al pubblico e momenti di condivisione legati allo sport e all’inclusione.

Arezzo, 8 aprile 2026 – Poppi si trasforma in un villaggio dello sport grazie a un progetto di sport e inclusione promosso dal Comune di Poppi e dal CONI. L’appuntamento è per la giornata dell’11 aprile 2026, quando il centro storico di Poppi si trasformerà in un grande “villaggio dello sport” aperto a tutta la cittadinanza. Dalle ore 10 alle ore 17, la Giornata dello Sport offrirà un’occasione unica per avvicinarsi a numerose discipline sportive, promuovendo al tempo stesso valori fondamentali come inclusione, partecipazione e prevenzione. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato allo Sport del Comune di Poppi in stretta collaborazione con... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giornata dello sport a Poppi insieme al Coni Leggi anche: Poppi si prepara alla giornata dello sport con il Coni Leggi anche: Buonfiglio (Coni): "Numeri del Rapporto Sport 2025 vanno applicati a nostre realtà, Coni pronto a fare 'gol' insieme" Temi più discussi: Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace; Giornata dello Sport 2026: la lezione manageriale dello sport; Festa dello Sport a Gardone Riviera; Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace. Giornata mondiale dello sport: dal bossaball al cheese rolling, i più strani del momentoLeggi su Sky TG24 l'articolo Giornata mondiale dello sport: dal bossaball al cheese rolling, i più strani del momento ... tg24.sky.it Poppi si prepara alla giornata dello sport con il ConiArezzo, 23 marzo 2026 – Poppi si prepara alla giornata dello sport con il Coni. Sarà una giornata di sport, di inclusione, di pace e di amicizia e ci piacerebbe vedere tante persone di tutte le età ... lanazione.it VALANGA SUL MONTE ARGENTELLA | 7 APRILE 2026 Ieri, nel corso della giornata, il Soccorso Alpino è stato attivato per una segnalazione di valanga sulla parete ovest del Monte Argentella, nel gruppo dei Monti Sibillini. L'allarme è stato lanciato da uno sc - facebook.com facebook