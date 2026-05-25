Responsabilità generativa | a Tolmezzo femecoplus introduce una nuova categoria economica
Venerdì 22 maggio a Tolmezzo si è tenuto un pranzo di lavoro con 30 imprenditrici e professioniste dell'area montana friulana. L'incontro ha portato alla creazione del Manifesto FemECoPLUS, un documento che introduce un nuovo concetto di responsabilità economica. Le partecipanti hanno lavorato insieme per definire una nuova categoria economica e per rafforzare la propria presenza pubblica. La riunione ha segnato un passo importante in questa direzione.
Un pranzo di lavoro, venerdì 22 maggio a Tolmezzo, ha riunito 30 imprenditrici e libere professioniste dell'area montana friulana per compiere due passi decisivi: costruire la propria voce pubblica e avviare la scrittura del Manifesto FemECoPLUS, il documento che propone la responsabilità. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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