Tumori del sangue | una nuova terapia economica e non invasiva

Ricercatori negli Stati Uniti hanno annunciato lo sviluppo di un sistema innovativo a doppio vettore per produrre in vivo proteine CAR-T. Questa nuova terapia mira a trattare tumori del sangue con un metodo meno invasivo e più economico rispetto alle tecniche attualmente in uso. L'annuncio è stato pubblicato sulla rivista “Le voci di dentro”.

Il problema è che le terapie CAR-T sono costose e di difficile accesso, richiedendo una modifica genetica delle cellule all’esterno del corpo del paziente. Ma le cose potrebbero cambiare a breve: ricercatori americani hanno infatti sviluppato un sistema per riprogrammare i linfociti T dall’interno, grazie a una singola iniezione. I miei interessi principali sono scacchi, sci, anime, manga, videogiochi, musica e (astro)fisica. Storie Semplici: http:storiesemplici.substack.com Mostra altri articoli Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

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