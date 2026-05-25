Forze politiche si dividono sulla responsabilità civile dei magistrati. La Lega si apre a discussioni, mentre Fratelli d’Italia si mostra più cauta. Nel fine maggio, un esponente di Forza Italia ha rilanciato il tema, pochi giorni dopo il fallimento del referendum sulla Giustizia che aveva coinvolto il centrodestra. La proposta ha suscitato reazioni diverse tra le forze politiche, senza ancora una posizione unitaria.

Il neo capogruppo alla Camera tira fuori la storica battaglia di Silvio Berlusconi annunciando che sta predisponendo una proposta di legge. Che sarà discussa in maggioranza e il Guardasigilli Carlo Nordio il prossimo 3 giugno durante un vertice. Ma cosa ne pensano in maggioranza? La Lega, con la responsabile Giustizia, Giulia Bongiorno, apre, parlando di “piena condivisione” e di “priorità”. L’unica stretta di maglia da parte della senatrice è che la legge sia “equilibrata, non scritta frettolosamente e non dovrà apparire come una norma punitiva nei confronti di qualcuno”. Da Fratelli d’Italia, invece, tutt’altra accoglienza. Dal partito del premier Giorgia Meloni, fuor di taccuino, si registra un’ombra di perplessità per le modalità dell’annuncio di Costa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Responsabilità civile magistrati, il colpo di frusta di FI: Lega apre, FdI cauta

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