Residenze Artistiche al Teatro Félix Guattari | Masque teatro ospita Alessandro Carboni
Dal 2017, Masque teatro partecipa al progetto di Residenze Artisti nei Territori, promosso dal Ministero della Cultura e dalla Regione Emilia-Romagna. Recentemente, il teatro ha ospitato un artista, Alessandro Carboni, come parte di questa iniziativa. La residenza artistica si svolge presso il Teatro Félix Guattari. Il progetto coinvolge cinque strutture e mira a sostenere attività di creazione e sviluppo artistico nelle comunità locali.
Dal 2017 Masque teatro è uno dei cinque titolari del progetto di Residenze Artisti nei Territori promosso da MiC e Regione Emilia-Romagna. Anche nel 2026 continua il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione attraverso la creazione di spazi di esperienza nei quali artisti, studiosi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie e thread social correlati
Al teatro alla Misericordia di Sansepolcro il programma primaverile delle residenze artisticheAl teatro alla Misericordia di Sansepolcro è stato presentato il programma primaverile delle residenze artistiche.
Il Teatro Félix Guattari si fa "marea": la ricerca di Micronecta abita il quartiere SchiavoniaNel quartiere Schiavonia, il Teatro Félix Guattari si presenta come un punto di riferimento culturale, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra...
Temi più discussi: I TEATRI DI PESARO LUOGHI DI CREAZIONE ARTISTICA CON RAM. RESIDENZE ARTISTICHE MARCHIGIANE: VENERDÌ 22 MAGGIO ALLA SALA DELLA REPUBBLICA CANTIERE APERTO PER SOUNDNESS DI SIMONA LISI; HUMUS DEL MEDITERRANEO 2026 | A Matera il nuovo programma di residenze artistiche promosso da IAC Centro Arti Integrate; Compagnie emergenti per il pubblico giovane cercasi; Abitare il Jazz da maggio a settembre a Carmiano e a San Donato.
Teatro Popolare d’Arte e Comune di Lastra a Signa: insieme per le Residenze Artistiche Toscane. Ieri, al Teatro del Popolo di Castelfiorentino, il Sindaco Emanuele Caporaso del Comune di Lastra a Signa ha firmato il nuovo Protocollo d’Intesa della Rete d facebook
Residenze teatrali, c’è la firma: Intercettare nuovi investimentiCASTELFIORENTINO E’ stato sottoscritto ieri al Teatro del Popolo di Castelfiorentino, il nuovo protocollo d’intesa tra i Comuni Toscani che ... lanazione.it
Castelfiorentino capofila della Rete dei Comuni toscani a sostegno delle Residenze artisticheFirmato il nuovo protocollo d’intesa tra i Comuni che intendono sostenere e diffondere l’azione delle Residenze artistiche ... gonews.it