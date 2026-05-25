Residenze Artistiche al Teatro Félix Guattari | Masque teatro ospita Alessandro Carboni

Notizia in breve

Dal 2017, Masque teatro partecipa al progetto di Residenze Artisti nei Territori, promosso dal Ministero della Cultura e dalla Regione Emilia-Romagna. Recentemente, il teatro ha ospitato un artista, Alessandro Carboni, come parte di questa iniziativa. La residenza artistica si svolge presso il Teatro Félix Guattari. Il progetto coinvolge cinque strutture e mira a sostenere attività di creazione e sviluppo artistico nelle comunità locali.