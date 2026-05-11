Il Teatro Félix Guattari si fa marea | la ricerca di Micronecta abita il quartiere Schiavonia

Nel quartiere Schiavonia, il Teatro Félix Guattari si presenta come un punto di riferimento culturale, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra l’area urbana e il centro cittadino. Recentemente, la presenza di Micronecta ha attirato l’attenzione, portando alla luce le attività e le iniziative che si svolgono all’interno del teatro. La struttura continua a svolgere un ruolo di spazio pubblico dedicato a eventi e incontri, mantenendo vivo il suo ruolo nel quartiere.

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