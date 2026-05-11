Il Teatro Félix Guattari si fa marea | la ricerca di Micronecta abita il quartiere Schiavonia
Nel quartiere Schiavonia, il Teatro Félix Guattari si presenta come un punto di riferimento culturale, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra l’area urbana e il centro cittadino. Recentemente, la presenza di Micronecta ha attirato l’attenzione, portando alla luce le attività e le iniziative che si svolgono all’interno del teatro. La struttura continua a svolgere un ruolo di spazio pubblico dedicato a eventi e incontri, mantenendo vivo il suo ruolo nel quartiere.
Nel cuore del quartiere Schiavonia, dove il cemento urbano tenta di ricucire il dialogo tra centro e periferia, il Teatro Félix Guattari riafferma la sua natura di "avamposto" culturale. Dal 2017, la compagnia Masque teatro porta avanti una missione ambiziosa: trasformare lo spazio di via Orto.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie correlate
ArtiGiano Diffuso 2026: il teatro che abita i luoghi e guarda al futuro sostenibileIl festival estivo ArtiGiano Diffuso, ideato e curato dalla compagnia Il Giardino delle Ore, celebra nel 2026 la sua decima edizione trasformandosi...
Leggi anche: "Mezzaria teatro Cirasedda non abita più qui", chiude la stagione ai Magazzini del Sale