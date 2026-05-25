Report | misteri sulla tensione e l’emergenza delle scuole in Italia

Stasera, domenica 24 maggio 2026, alle ore 20:30, Sigfrido Ranucci presenterà la nuova stagione di Report su Rai 3 con una serie di inchieste che spaziano dai misteri storici alle emergenze civili e finanziarie. Il programma d’inchiesta torna in prima serata proponendo un palinsesto denso di contenuti che analizzano ferite aperte del passato e criticità strutturali del presente italiano. Tra i protagonisti della puntata figurano diversi giornalisti impegnati a scavare in realtà complesse, dalla gestione delle risorse alimentari alla sicurezza degli edifici pubblici, fino ai segreti della strategia della tensione. I misteri della strategia della tensione tra gli anni Ottanta e i Novanta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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