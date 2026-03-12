Report studenti terze medie Valdichiana iscritti alle scuole superiori propensione verso le scuole superiori del territorio

La rete scuole della Valdichiana ha raccolto i dati sugli studenti di terza media iscritti alle superiori del territorio. Il report, giunto alla sua quarta edizione, mostra le preferenze degli studenti nel scegliere tra le diverse scuole superiori locali. I numeri evidenziano le tendenze di iscrizione e le scuole più frequentate dai giovani della zona. Il documento è stato pubblicato oggi e sarà presentato nelle prossime settimane.

Arezzo, 12 marzo 2026 – La rete scuole della Valdichiana ha realizzato, per il quarto anno consecutivo, un’indagine conoscitiva sui flussi in uscita verso le scuole secondarie di Secondo grado degli studenti e delle studentesse dei 7 istituti comprensivi della Valdichiana (IC “Città di Castiglion Fiorentino”, IC “Martiri di Civitella”, IC “Andrea Sansovino” di Monte San Savino, IC “Rita Levi Montalcini” di Lucignano, IO “Marcelli” di Foiano, IC “Cortona 1” e IC “Gino Bartali” di Cortona). Nell’anno in corso risultano in uscita, dalle classi terze medie, 618 studenti, in aumento di ben 56 unità rispetto agli anni precedenti (nell’a.s. 202526... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Report studenti terze medie Valdichiana iscritti alle scuole superiori, propensione verso le scuole superiori del territorio Articoli correlati Scuole primarie, medie e superiori: iscrizioni online fino al 14 febbraioFino al 14 febbraio sono aperte le iscrizioni alle prime classi per l'anno scolastico 2026/2027: le iscrizioni interessano 1,342 milioni di studenti... Borse di Studio 2025/2026 a Frosinone: bando del Comune per studenti delle scuole superioriDomande entro l’8 aprile 2026 per gli studenti residenti a Frosinone con ISEE fino a 15.