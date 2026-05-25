Francesco Repice, giornalista di Rai, ha vinto la terza edizione del Premio Giornalistico Nazionale, assegnato durante il Gran Galà Sport e Passione. La cerimonia si è svolta in una sala affollata di addetti ai lavori, con la consegna del riconoscimento a uno dei protagonisti dell’evento. Tra gli altri partecipanti, anche personalità note del mondo sportivo e giornalistico.

Francesco Repice, giornalista Rai, è il vincitore della terza edizione del Premio Giornalistico Nazionale, istituito nell’ambito del Gran Galà Sport è Passione. Prima voce di “Tutto il calcio minuto per minuto” e delle gare della nazionale italiana, verrà premiato nel corso della serata-evento che si svolgerà il 4 giugno prossimo, nel teatro Di Costanzo-Mattiello di Pompei. Attraverso le sue radiocronache, milioni di appassionati hanno vissuto e vivono i momenti più intensi e memorabili del nostro sport. I vincitori delle varie categorie sono stati annunciati nel corso della conferenza di presentazione che si è svolta al centro commerciale, MaxiMall Pompeii, di Torre Annunziata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Repice, Ferlaino e altri: protagonisti del Gran Galà Sport e Passione

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Speciale Gran Galà Sport è Passione l'evento il 4 giugno a Pompei

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